Москва15 апр Вести.Девушка разместила в анкете на сайте интим-услуг фото, где она позирует в нацистской фуражке. Московский суд арестовал ее на 13 суток, сообщает РИА Новости.

Сама фигурантка сообщила, что фуражку использовала для личных целей.

Протокол был составлен по статье КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" отмечается в сообщении

Согласно судебным материалам, арест назначен, так как фото было размещено в открытом доступе и было направлено в адрес неопределенного круга лиц.

Уточняется, что решение было признано апелляционной инстанцией законным.