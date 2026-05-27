Москва27 маяВести.В Москве верующие мусульмане собрались у мечетей на праздничный намаз по случаю одного из двух главных праздников ислама Курбан-байрама, сообщает ТАСС.
На молитву в Московскую соборную мечеть собралось несколько сотен человек.
В Московской соборной мечети … прошла коллективная молитва вместе с имамом мечети Маратом Аршабаевымсказано в сообщении
Праздник жертвоприношения по случаю окончания паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию (хаджа) продлится еще два дня - до 29 мая включительно.