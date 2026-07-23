Аэропорт Костромы работает с ограничениями, в регионе объявлена опасность БПЛА

На фоне опасности БПЛА аэропорт Костромы работает с ограничениями Аэропорт Костромы работает с ограничениями, в регионе объявлена опасность БПЛА

Москва23 июл Вести.Костромской аэропорт Сокеркино перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Такой режим работы связан с тем, что в районе авиагавани ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов говорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

В Росавиации предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов и призвали следить за статусами рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о том, что на территории региона объявлена беспилотная опасность.