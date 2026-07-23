Москва23 июлВести.Костромской аэропорт Сокеркино перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Такой режим работы связан с тем, что в районе авиагавани ввели ограничения на использование воздушного пространства.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
В Росавиации предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов и призвали следить за статусами рейсов с помощью онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о том, что на территории региона объявлена беспилотная опасность.