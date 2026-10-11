На Крымском мосту ожидают проезда 900 автомобилей В очереди на Крымском мосту скопилось 900 автомобилей

Москва11 окт Вести.На Крымском мосту в очереди скопились 900 автомобилей в обе стороны. Время ожидания – от одно до двух часов. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на мосту в мессенджере МАХ.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа говорится в сообщении

Отмечается, что информация актуальна по состоянию на 18.00 воскресенья, 11 октября.