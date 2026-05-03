Сняты ограничения на полеты в Калининград и из него

На маршрутах в Калининград и из него сняли ограничения Сняты ограничения на полеты в Калининград и из него

Москва3 мая Вести.На маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и обратно сняты временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX в 8.20 по московскому времени.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов отмечается в сообщении

Ранее говорилось, что ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и из него.