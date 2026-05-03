Москва3 маяВести.На маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и обратно сняты временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Соответствующая публикация появилась в мессенджере MAX в 8.20 по московскому времени.
Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетовотмечается в сообщении
Ранее говорилось, что ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в Калининград и из него.