Москва14 октВести.Силы противовоздшной обороны 14 октября сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Таким образом, количество ликвидированных дронов с начала суток составляет в настоящее время 60 единиц.
Силами ПВО Минобороны отражена атака 30 беспилотников, летевших на Москвунаписал чиновник
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
О пострадавших информации не поступало. Разрушения объектов инфраструктуры также не зафиксированы.