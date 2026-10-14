Собянин: еще 30 БПЛА сбили ночью на подлетах к Москве

На подлетах к Москве сбили еще 30 беспилотников Собянин: еще 30 БПЛА сбили ночью на подлетах к Москве

Москва14 окт Вести.Силы противовоздшной обороны 14 октября сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Таким образом, количество ликвидированных дронов с начала суток составляет в настоящее время 60 единиц.

Силами ПВО Минобороны отражена атака 30 беспилотников, летевших на Москву написал чиновник

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

О пострадавших информации не поступало. Разрушения объектов инфраструктуры также не зафиксированы.