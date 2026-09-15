Грузовик опрокинулся на тротуар на проспекте Мира в Москве

На проспекте Мира перевернулся грузовик с мусором Грузовик опрокинулся на тротуар на проспекте Мира в Москве

Москва15 сен Вести.Грузовой автомобиль перевернулся на проспекте Мира в Москве. Инцидент произошел неподалеку от пересечения с Третьим транспортным кольцом.

Как рассказал ИС "Вести" очевидец, транспортное средство, находившееся в правой полосе на проезжей части, опрокинулось на тротуар.

По предварительным данным, в кузове грузовика находился строительный мусор. Часть груза высыпалась на пешеходную зону.

На месте инцидента работают пожарные и медики. Информация о наличии пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.