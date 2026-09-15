Москва15 сенВести.Грузовой автомобиль перевернулся на проспекте Мира в Москве. Инцидент произошел неподалеку от пересечения с Третьим транспортным кольцом.
Как рассказал ИС "Вести" очевидец, транспортное средство, находившееся в правой полосе на проезжей части, опрокинулось на тротуар.
По предварительным данным, в кузове грузовика находился строительный мусор. Часть груза высыпалась на пешеходную зону.
На месте инцидента работают пожарные и медики. Информация о наличии пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.