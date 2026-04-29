На складах в Петербурге по программе "Ozon без осуждения" работают 30 осужденных

На складах Ozon в Санкт-Петербурге работают около 30 заключенных На складах в Петербурге по программе "Ozon без осуждения" работают 30 осужденных

Москва29 апр Вести.На складах Ozon в Санкт-Петербурге работают 30 осужденных, которым по суду назначен мягкий режим отбывания наказания за правонарушения, совершенные впервые. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Они принимают товар и занимаются обработкой возвращаемых заказов на складах Ozon.

Мы запустили проект по социальной адаптации "Ozon без осуждения" в 2023 году... Такие осужденные не находятся под конвоем и могут выезжать за территорию исправительных учреждений сказано в сообщении

Перед трудоустройством заключенные проходят собеседование и обучение, как и другие сотрудники, они работают по установленному графику и несут ответственность за выполнение складских операций. Тем не менее на осужденных распространяются некоторые ограничения – они не могут работать курьерами и сотрудниками пунктов выдачи.

В настоящее время в программе принимают участие более 260 заключенных из шести регионов России.

В пресс-службе отметили, что с начала текущего года 9 человек получили повышение, а 11 работников продолжили работать на складах онлайн-ретейлера после освобождения.