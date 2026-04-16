На юге России сохраняются ночные заморозки Синоптик Макарова: ночные заморозки до -4 сохраняются на юге РФ

Москва16 апр Вести.До -4 градусов местами будет опускаться температура на юге европейской России, сообщил ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

[Ночные заморозки] пока сохраняются. 16 апреля в Ставропольском крае, в Ростовской, Запорожской областях, в ЛНР ночью и утром до -3. 16-17 апреля в Адыгее до -4, в Крыму до -2, в республиках Северного Кавказа до -3 отметила синоптик

По ее словам, в субботу, 18 апреля, в Краснодарском крае местами будет до -4, в Ингушетии и Херсонской области – до -3 градусов.