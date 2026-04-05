Москва5 апр Вести.Начав операцию на территории Ирана президент США Дональд Трамп сделал подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет журнал The Atlantic.

Уточняется, что война с Ираном стала тяжелейшим стратегическим ударом для европейских друзей и союзников США.

Иранская война помогает России (материально и психологически) и наносит ущерб Украине отмечается в публикации

Подчеркивается, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Москва якобы получает приток дополнительных средств от высоких цен на нефть. В свою очередь страны Персидского залива прожигают американские запасы перехватчиков ПВО, которые жаждет получить Киев.

20 марта ведущая телеканала MS Now Стефани Рул заявила, что Трамп доверяет Путину больше, чем лидерам европейских стран-союзниц Вашингтона.