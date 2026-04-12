Оклад начинающего космонавта при зачислении в отряд составляет 180 тысяч рублей

Москва12 апр Вести.Оклад начинающего космонавта составляет 180 тысяч рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Эксперт уточнил, что оклад космонавта-испытателя варьируется от 180 до 250 тысяч рублей в зависимости от должности и обязанностей. Также к окладу добавляют коэффициенты за классность, надбавки за полеты, выходы в космос и стаж работы. таким образом, зарплата инструктора-космонавта может доходить до 1 375 тысяч рублей.