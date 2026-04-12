Москва12 апрВести.Оклад начинающего космонавта составляет 180 тысяч рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.
Эксперт уточнил, что оклад космонавта-испытателя варьируется от 180 до 250 тысяч рублей в зависимости от должности и обязанностей. Также к окладу добавляют коэффициенты за классность, надбавки за полеты, выходы в космос и стаж работы. таким образом, зарплата инструктора-космонавта может доходить до 1 375 тысяч рублей.