Ковальчук сообщил об уничтожении 20 вражеских БПЛА над Брянской областью

Над Брянской областью уничтожены 20 украинских БПЛА Ковальчук сообщил об уничтожении 20 вражеских БПЛА над Брянской областью

Москва18 июн Вести.В небе над Брянской областью сбиты 20 украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии... уничтожены 20 вражеских БпЛА самолетного типа написал глава региона в мессенджере MAX

По его словам, обошлось без последствий на земле. Никто из мирных жителей не пострадал, разрушений нет.

Ковальчук напомнил, что приближаться к фрагментам БПЛА опасно. В случае их обнаружения необходимо звонить в экстренные службы.