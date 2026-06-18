Москва18 июнВести.В небе над Брянской областью сбиты 20 украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии... уничтожены 20 вражеских БпЛА самолетного типанаписал глава региона в мессенджере MAX
По его словам, обошлось без последствий на земле. Никто из мирных жителей не пострадал, разрушений нет.
Ковальчук напомнил, что приближаться к фрагментам БПЛА опасно. В случае их обнаружения необходимо звонить в экстренные службы.