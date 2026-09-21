Клычков: 32 украинских беспилотника уничтожены в Орловской области за ночь

Над Орловской областью силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника Клычков: 32 украинских беспилотника уничтожены в Орловской области за ночь

Москва21 сен Вести.В ночь на 21 сентября, понедельник, силы и средства противовоздушной обороны сбили в небе над территорией Орловской области 32 вражеских беспилотника. На земле зафиксированы повреждения, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 32 вражеских БПЛА. В результате атаки противника повреждены три частных домовладения, пострадавших нет написал губернатор в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.