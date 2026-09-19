Москва19 сенВести.Силы ПВО Минобороны РФ сбили над Тульской областью еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россиинаписал он в мессенджере MAX
По данным губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Миляев предупредил, что опасность беспилотной атаки в регионе сохраняется.
Ранее он сообщил об уничтожении 14 украинских беспилотников над Тульской областью. В городе Суворов было повреждено остекление в многоквартирном доме.