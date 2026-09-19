Еще 10 БПЛА уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет

Над Тульской областью сбиты еще 10 беспилотников Еще 10 БПЛА уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет

Москва19 сен Вести.Силы ПВО Минобороны РФ сбили над Тульской областью еще 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написал он в мессенджере MAX

По данным губернатора, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Миляев предупредил, что опасность беспилотной атаки в регионе сохраняется.

Ранее он сообщил об уничтожении 14 украинских беспилотников над Тульской областью. В городе Суворов было повреждено остекление в многоквартирном доме.