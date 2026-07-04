Миляев: за ночь в Тульской области уничтожены 8 украинских беспилотников

Над Тульской областью в ночь на субботу уничтожили 8 вражеских БПЛА Миляев: за ночь в Тульской области уничтожены 8 украинских беспилотников

Москва4 июл Вести.В ночь на 4 июля, субботу, в небе над территорией Тульской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 8 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью 8 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России… Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб написал глава региона в мессенджере МАХ

Обошлось без пострадавших, предварительно, разрушений на земле нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.