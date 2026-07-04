Москва4 июлВести.В ночь на 4 июля, субботу, в небе над территорией Тульской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 8 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Прошедшей ночью 8 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России… Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных службнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Обошлось без пострадавших, предварительно, разрушений на земле нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.