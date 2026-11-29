Над Ульяновской областью перехватили и уничтожили 12 дронов ПВО и мобильные огневые группы сбили 12 дронов над Ульяновской областью

Москва29 ноя Вести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 12 украинских беспилотников над Ульяновской областью. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в мессенджере MAX.

Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 12 вражеских БПЛА написал Алексей Русских

Информации о пострадавших и повреждениях имущества не поступало. Отмечается, что фрагменты БПЛА упали в Николаевском, Новоспасском и Цильнинском районах.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за четкую работу.

Он напомнил, что категорически запрещено публиковать в интернете фото и видео дронов, их фрагментов и работы противовоздушной обороны. Подходить к обломкам беспилотников опасно. В случае обнаружения БПЛА следует незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.