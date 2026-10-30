Москва30 октВести.Противовоздушная оборона перехватила и ликвидировала четыре беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над Ульяновской областью. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в MAX.
Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛАнаписал Алексей Русских
Отмечается, что обломки БПЛА упали в Новоспасском и Павловском районах.
Информации о пострадавших не поступало. Повреждений на земле не зафиксировано.
Глава региона выразил благодарность силам противовоздушной обороны и мобильным огневым группам за четкую работу.
Губернатор напомнил, что выкладывать в интернет видео и фото беспилотников, их обломков и работы ПВО категорически запрещено. Подходить к обломкам дронов опасно для жизни. В случае фиксации пролета БПЛА нужно немедленно звонить по номеру 112.