ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре дрона над Ульяновской областью

Над Ульяновской областью уничтожили четыре украинских беспилотника ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре дрона над Ульяновской областью

Москва30 окт Вести.Противовоздушная оборона перехватила и ликвидировала четыре беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над Ульяновской областью. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в MAX.

Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛА написал Алексей Русских

Отмечается, что обломки БПЛА упали в Новоспасском и Павловском районах.

Информации о пострадавших не поступало. Повреждений на земле не зафиксировано.

Глава региона выразил благодарность силам противовоздушной обороны и мобильным огневым группам за четкую работу.

Губернатор напомнил, что выкладывать в интернет видео и фото беспилотников, их обломков и работы ПВО категорически запрещено. Подходить к обломкам дронов опасно для жизни. В случае фиксации пролета БПЛА нужно немедленно звонить по номеру 112.