Москва21 сенВести.В Ульяновской области ликвидированы 4 БПЛА ВСУ. Данные привел в MAX губернатор региона Алексей Русских.
Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛА… Место падения зафиксировано на территории Николаевского районаговорится в сообщении
По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений имущества не зафиксировано.
Глава региона напомнил, что категорически запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, а также работы ПВО.