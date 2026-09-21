4 вражеских беспилотника уничтожены над Ульяновской областью Над территорией Ульяновской области сбиты 4 БПЛА ВСУ

Москва21 сен Вести.В Ульяновской области ликвидированы 4 БПЛА ВСУ. Данные привел в MAX губернатор региона Алексей Русских.

Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛА… Место падения зафиксировано на территории Николаевского района говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений имущества не зафиксировано.

Глава региона напомнил, что категорически запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, а также работы ПВО.