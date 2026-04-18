Москва18 апр Вести.Цветение черемухи, традиционно сопровождающееся кратковременным похолоданием, в этом году начнется позже обычного из-за холодной и многоснежной зимы в средней полосе России. Ожидается, что дерево зацветет в первой-второй декаде мая, сообщила РИА Новости доцент Казанского государственного аграрного университета Галина Абрамова.

Цветение черемухи привязано не к календарному дню, а к накопленной сумме эффективных температур — выше +5°C. Как только природа набирает нужный порог тепла, дерево распускается. Поэтому из года в год разрыв может достигать 3–4 недель пояснила агроном

По словам Абрамовой, зима на европейской части России и в Поволжье была холоднее и снежнее нормы, весна стартовала с заметной задержкой, а значит, и тепло накапливается медленнее. В связи с этим в средней полосе, Татарстане и Поволжье черемуха зацветет позже, чем в прошлом году, — преимущественно в первой-второй декаде мая.

Эксперт подтвердила, что связь цветения с похолоданием — не народное суеверие, а фенологическая закономерность. Черемуха распускается именно в тот период, когда Арктика уже отдала основной холод, но еще "дышит" остаточными массами. Циклон, сформировавшийся над прогретой сушей, вытягивает эти холодные массы с севера, вызывая классический возврат холодов.

Абрамова подчеркнула, что черемуха для агронома — не просто красивое дерево, а один из самых надежных природных индикаторов, работающий безотказно даже в эпоху цифровых метеостанций.