В Рыбинске, где упали фрагменты дрона, отменена угроза атаки БПЛА

Непосредственную угрозу атаки БПЛА отменили в Рыбинске В Рыбинске, где упали фрагменты дрона, отменена угроза атаки БПЛА

Москва17 окт Вести.На территории Рыбинска и Рыбинского округа снята непосредственная угроза атаки БПЛА, сообщил в MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Руководитель субъекта подчеркнул, что предупреждение о беспилотной опасности пока действует.

Непосредственная угроза атаки БПЛА в Рыбинске и Рыбинском округе снята, беспилотная опасность сохраняется говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что в центре Рыбинска в районе улицы Карякинская упали обломки беспилотного летательного аппарата, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. Территорию оцепили, работают экстренные службы.