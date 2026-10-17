Москва17 октВести.На территории Рыбинска и Рыбинского округа снята непосредственная угроза атаки БПЛА, сообщил в MAX губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Руководитель субъекта подчеркнул, что предупреждение о беспилотной опасности пока действует.

Непосредственная угроза атаки БПЛА в Рыбинске и Рыбинском округе снята, беспилотная опасность сохраняется

говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что в центре Рыбинска в районе улицы Карякинская упали обломки беспилотного летательного аппарата, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. Территорию оцепили, работают экстренные службы.