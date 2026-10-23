Несколько реактивных воздушных целей ВСУ сбиты силами ПВО в небе над Воронежем Над Воронежем уничтожены несколько реактивных воздушных целей ВСУ

Москва23 окт Вести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Воронежем несколько реактивных воздушных целей, сообщил губернатор Александр Гусев.

Предварительно, обошлось без пострадавших, существенных разрушений на земле не зафиксировано.

В небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько реактивных воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых целей возникло возгорание сухой травы в пригороде, пожар уже ликвидирован. Также повреждены хозпостройки в одном из СНТ и несколько легковых автомобиля написал глава региона в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.