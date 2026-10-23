Москва23 октВести.Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Воронежем несколько реактивных воздушных целей, сообщил губернатор Александр Гусев.
Предварительно, обошлось без пострадавших, существенных разрушений на земле не зафиксировано.
В небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько реактивных воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков сбитых целей возникло возгорание сухой травы в пригороде, пожар уже ликвидирован. Также повреждены хозпостройки в одном из СНТ и несколько легковых автомобилянаписал глава региона в мессенджере МАХ
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.