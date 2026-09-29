Москва29 сенВести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили беспилотный летательных аппарат в Воронежской области, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.
Воздушная цель была поражены на подлете к Воронежу.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нетговорится в заявлении главы региона
Александр Гусев отметил, что с учетом оперативной обстановки в Воронежской агломерации не вводился режим непосредственной опасности атаки БПЛА. Также губернатор напомнил, что беспилотная опасность сохраняется на территории всего региона.