На подлете к Воронежу сбит беспилотник, угроза БПЛА сохраняется

ПВО сбила беспилотник в Воронежской области На подлете к Воронежу сбит беспилотник, угроза БПЛА сохраняется

Москва29 сен Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны сбили беспилотный летательных аппарат в Воронежской области, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

Воздушная цель была поражены на подлете к Воронежу.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет говорится в заявлении главы региона

Александр Гусев отметил, что с учетом оперативной обстановки в Воронежской агломерации не вводился режим непосредственной опасности атаки БПЛА. Также губернатор напомнил, что беспилотная опасность сохраняется на территории всего региона.