"Никакой он там не диктатор": Лукашенко высказался о Ким Чен Ыне

Москва1 июн Вести.Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына нельзя называть диктатором, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Глава белорусского государства отметил, что при личной встрече Ким Чен Ын произвел на него очень серьезное впечатление, передает ТАСС.

Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество, никакой он там не диктатор сказал Лукашенко

В конце марта Лукашенко заявил, что Белоруссия и КНДР переходят на принципиально новый уровень взаимоотношений. Он подчеркнул, что народы двух стран, несмотря на географическую удаленность, сближают патриотизм и стремление сохранять историческую память.