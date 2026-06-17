Москва17 июнВести.Предварительно, никто из людей не пострадал при отражении воздушной атаки ВСУ в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Противник предпринял попытку атаки утром 17 июня, однако силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили беспилотник.
Уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нетнаписал Гусев в своем канале в мессенджере МАХ
В Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.