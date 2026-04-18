Москва18 апрВести.Тушение лесного пожара, вспыхнувшего из-за атаки беспилотников, идет в Тольятти Самарской области, сообщил глава городского округа Тольятти Илья Сухих.
Уточняется, что низовой лесной пожар возник в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов.
По моему поручению на месте развернут оперативный штабговорится в сообщении, размещенном в его Telegram-канале
В работах на месте происшествия задействованы силы ГУ МЧС России по Самарской области, Центра гражданской защиты городского округа Тольятти, Тольяттинского лесничества и ряда предприятий.
Ранее власти Самарской области заявили, что окажут помощь в ремонте домов, поврежденных в результате атаки дронов ВСУ в Новокуйбышевске.