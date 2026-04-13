Москва13 апр Вести.Неисправность самолета в Нижнем Новгороде стала причиной изменения расписания восьми рейсов, сообщила пресс-служба Nordwind Airlines в Мах.

Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

В связи с технической неисправностью ВС в аэропорту Нижний Новгород авиакомпания планирует выполнение следующих рейсов на резервном самолете по измененному расписанию сказано в сообщении

По данным авиакомпании, 13 апреля скорректировано расписание трех рейсов: из Нижнего Новгорода в Минеральные Воды и обратно, а также из Нижнего Новгорода в Калининград.

14 апреля изменят расписание пяти маршрутов: из Калининграда в Пермь и обратно, из Калининграда в Самару и обратно, а также из Калининграда в Санкт-Петербург.

В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства и рекомендовали следить за информацией о статусе рейса на сайтах и информационных табло аэропортов.