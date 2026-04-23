Новая книга Пелевина вышла в России

Москва23 апр Вести.Новый роман российского писателя Виктора Пелевина "Возвращение синей бороды" поступил в продажу. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс Книги".

Книга вышла в издательстве "Эксмо" и уже доступна читателям в разных форматах.

Произведение можно приобрести в печатном виде в книжных магазинах и на маркетплейсах. Кроме того, роман доступен в электронной версии или аудиоформате в "Яндекс Книгах".

Ранее в "Эксмо" рассказали, что сюжет новой книги Пелевина обыграет резонансное дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в педофилии и торговле людьми.