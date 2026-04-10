Москва10 апр Вести.Новый роман Виктора Пелевина под названием "Возвращение Синей Бороды" обыгрывает резонансную историю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом говорится в пресс-релизе издательства "Эксмо".

Старт продаж нового романа намечен на 23 апреля. Книгу можно будет приобрести в обычных книжных магазинах, а также на маркетплейсах. Предзаказ уже открыт.

История закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна. Пелевин откроет тайну зловещего острова Синей бороды и покажет, как Эпштейн стал Эпштейном говорится в анонсе издательства

Новинка не имеет отношения к циклу Transhumanism Inc., в рамках которого автор ранее выпустил уже пять романов. Издательство также обращает внимание на нехарактерную для писателя дату выхода: впервые за долгое время книга поступит в продажу весной, а не осенью.

Виктор Пелевин — известный российский писатель-постмодернист, лауреат множества литературных премий. Его произведения отличаются множеством отсылок к актуальной повестке, злободневными и ироничными комментариями.

Предыдущий роман A Sinistra выпустили в сентябре 2025 года. Сюжет закручивается вокруг Италии XVI века, в которую попал детектив через алхимический трип-симулятор.