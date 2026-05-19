Арбитражный суд не освободил банкрота на Камчатке от выплаты 3,7 млн рублей

Обанкротившегося жителя Камчатки не освободили от выплаты 3,7 млн рублей Арбитражный суд не освободил банкрота на Камчатке от выплаты 3,7 млн рублей

Москва19 мая Вести.Суд завершил процедуру реализации имущества гражданина, признанного банкротом в декабре 2024 года, отказав должнику в освобождении от исполнения обязательств перед одним из кредиторов на сумму 3,7 млн рублей, сообщается в MAX-канале Арбитражного суда Камчатского края.

Основанием для обращения гражданина в суд с заявлением о собственном банкротстве послужило наличие неисполненных денежных обязательств перед двумя кредиторами: банк (53 тысяч рублей) и гражданин (3,8 млн рублей).

Суд завершил процедуру реализации имущества гражданина, освободив должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением обязательств перед гражданином в размере 3,7 млн рублей отмечается в сообщении

Решением суда от 4 декабря 2024 года гражданин был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. В результате принятых мер наличие у должника имущества, за счет которого возможно погашение требований кредиторов, не выявлено.