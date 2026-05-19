Москва19 маяВести.Суд завершил процедуру реализации имущества гражданина, признанного банкротом в декабре 2024 года, отказав должнику в освобождении от исполнения обязательств перед одним из кредиторов на сумму 3,7 млн рублей, сообщается в MAX-канале Арбитражного суда Камчатского края.
Основанием для обращения гражданина в суд с заявлением о собственном банкротстве послужило наличие неисполненных денежных обязательств перед двумя кредиторами: банк (53 тысяч рублей) и гражданин (3,8 млн рублей).
Суд завершил процедуру реализации имущества гражданина, освободив должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением обязательств перед гражданином в размере 3,7 млн рублейотмечается в сообщении
Решением суда от 4 декабря 2024 года гражданин был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. В результате принятых мер наличие у должника имущества, за счет которого возможно погашение требований кредиторов, не выявлено.