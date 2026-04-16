"Одноклассники" запустили новый раздел для просмотра главных новостей за день "Одноклассники" запустили раздел "Сегодня" для просмотра новостей

Москва16 апр Вести.Социальная сеть "Одноклассники" запустила раздел "Сегодня", в котором пользователи могут просматривать сводки главных событий, ТВ-трансляции и оригинальные шоу. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

В новом разделе также собраны популярные обсуждения и ответы на актуальные вопросы.

В пресс-службе социальной сети уточнили, что раздел "Сегодня" учитывает часовой пояс и регион пользователя, благодаря чему формируются персонализированные подборки ключевых событий и материалов. По словам директора по продукту ОК Александра Москвичева, раздел уже посещают порядка двух миллионов пользователей в день.

Кроме того, в соцсети появился специальный блок "Праздники", в котором пользователи могут видеть дни рождения друзей, узнавать, какие праздники отмечаются сегодня, а также просматривать лунный календарь.

Ранее "Одноклассники" запустили раздел "Афиша" с бесплатными мероприятиями для старшего поколения.