Площадь пожара на строительном рынке "Тополек" в Новой Москве составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.
Возгорание началось в одном из торговых павильонов в Проектируемом проезде.
По уточненной информации, происходит загорание 1-но этажных металлокаркасных торговых павильонов и складируемых материалов на площади 1500 квадратных метровговорится в сообщении ведомства
К ликвидации привлечены два вертолета Московского авиационного центра, группировка пожарных увеличена до 80 специалистов и 28 единиц техники.