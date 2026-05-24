Москва24 мая Вести.Площадь пожара на строительном рынке "Тополек" в Новой Москве составляет 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России.

Возгорание началось в одном из торговых павильонов в Проектируемом проезде.

По уточненной информации, происходит загорание 1-но этажных металлокаркасных торговых павильонов и складируемых материалов на площади 1500 квадратных метров говорится в сообщении ведомства

К ликвидации привлечены два вертолета Московского авиационного центра, группировка пожарных увеличена до 80 специалистов и 28 единиц техники.