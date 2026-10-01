Туристы из Уфы вторые сутки не могут улететь домой из Сухума

Около 50 туристов из Уфы застряли в Сухуме Туристы из Уфы вторые сутки не могут улететь домой из Сухума

Москва1 окт Вести.Вторые сутки не могут вылететь из Сухума туристы из Уфы – их рейс сначала перенесли, а потом вообще отменили, сообщает Baza.

Пассажиры рейса 678 авиакомпании "Руслайн" Сухум – Уфа должны были вернуться домой еще вчера пишет паблик

Как рассказали пассажиры, борт должен был следовать по маршруту Уфа – Минеральные Воды – Сухум, однако 30 сентября Минвод он не полетел. 1 октября этот рейс вновь отменили, однако вылет из Сухума в Уфу пока запланирован.

По словам пассажиров, представитель авиакомпании сообщил, что у самолета возникли проблемы с документами.

Туристов на время задержки разместили в отеле. Для доставки в аэропорт им с трудом организовали трансфер.