Опасность атаки БПЛА объявлена на Ставрополье В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

Москва24 июл Вести.На территории Ставропольского края утром в пятницу, 24 июля, вновь объявлена беспилотная опасность. Об этом проинформировал жителей и гостей региона губернатор Владимир Владимиров в мессенджере MAX в 9.24.

Аналогичное предупреждение уже действовало на территории региона со вчерашнего вечера и было отменено в 6.52.

На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность говорится в сообщении

Губернатор призвал следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться по единому телефону экстренных служб 112.