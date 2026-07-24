Москва24 июлВести.На территории Ставропольского края утром в пятницу, 24 июля, вновь объявлена беспилотная опасность. Об этом проинформировал жителей и гостей региона губернатор Владимир Владимиров в мессенджере MAX в 9.24.
Аналогичное предупреждение уже действовало на территории региона со вчерашнего вечера и было отменено в 6.52.
На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасностьговорится в сообщении
Губернатор призвал следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться по единому телефону экстренных служб 112.