Москва11 июлВести.На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность, сообщил в MAX губернатор Владимир Владимиров.
Уведомления об этом было опубликовано в 19.42 по московскому времени в субботу, 11 июля.
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Предыдущий сигнал о беспилотной опасности был отменен в 18.16 по московскому времени. Всего с начала текущих суток угроза БПЛА объявляется в Ставропольском крае в третий раз.