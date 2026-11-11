Москва11 нояВести.На территории Мурманской области объявлена беспилотная опасность, говорится в заявлении регионального оперштаба, опубликованном в MAX.
Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: оставаться дома и не подходить к окнам.
Уважаемые жители Мурманской области! В нашем регионе объявлена беспилотная опасность … Возможны вынужденные ограничения в работе сети интернетотметили в оперштабе
Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности приостановлена работа аэропортов в Мурманске и Апатитах.