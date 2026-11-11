Оперштаб Мурманской области предупредил жителей о беспилотной опасности В Мурманской области объявлена беспилотная опасность

Москва11 ноя Вести.На территории Мурманской области объявлена беспилотная опасность, говорится в заявлении регионального оперштаба, опубликованном в MAX.

Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: оставаться дома и не подходить к окнам.

Уважаемые жители Мурманской области! В нашем регионе объявлена беспилотная опасность … Возможны вынужденные ограничения в работе сети интернет отметили в оперштабе

Ранее сообщалось, что по соображениям безопасности приостановлена работа аэропортов в Мурманске и Апатитах.