Оправданный по делу о фигурантах "Крокуса" участковый продолжает службу Адвокат: участковый, оправданный по делу о "Крокусе", продолжает работать

Москва1 июн Вести.Участковый, которого суд признал невиновным в том, что он не пресек фиктивную регистрацию в Тверской области будущих участников теракта в "Крокус Сити Холле", остается на службе. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Артемий Ласточкин.

За долгих 2 года он перенес множество нервных потрясений, но нам удалось добиться его оправдания, он продолжил службу, доказав свою невиновность сообщил защитник

Адвокат добавил, что в 2022 году этот же участковый выявил и зарегистрировал факт фиктивной регистрации граждан (среди которых к тому моменту уже не было фигурантов теракта). Было возбуждено уголовное дело, виновного осудили.

"Лица, участвовавшие в теракте, вопреки обвинению, не могли попасть в поле зрения участкового. Взаимосвязи между исполнением обязанностей моим подзащитным и трагическими событиями нет", — заключил Ласточкин.

Ранее в Тверской области оправдали полицейского, которого обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Суд не нашел в его действиях состава преступления.