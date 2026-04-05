Москва5 апрВести.Отец ребенка блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини опроверг сообщения об ухудшении самочувствия девушки.
Сама блогер поблагодарила фанатов за поддержку.
Мы поняли, что в интернете есть много ужасных слухов по поводу нашей ситуации. Лера здесь, Лера со мной. У нас все нелегко, но мы вместерассказал Сквиччиарини на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская)
23 марта Сквиччиарини заявил, что Лерчек частично ослепла на правый глаз. Блогер прошла первый курс химио- и иммунотерапии.