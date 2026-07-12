Москва12 июлВести.Вечером в воскресенье, 12 июля, возобновили работу сразу четыре аэропорта, сообщает в MAX пресс-служба Росавиации.
Речь идет о Внуково, Домодедово, Жуковском и ярославском аэропорту Туношна.
Аэропорты Внуково … Домодедово … Жуковский (Раменское) ... Ярославль (Туношна) … сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в заявлении
Ограничения на работу воздушных гаваней вводились по соображениям безопасности.
Ранее сообщалось, что прием и отправку рейсов приостановили в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар.