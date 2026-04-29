Пассажиров аэропорта Кольцово эвакуировали из-за задымления в кафе В Екатеринбурге пассажиров аэропорта Кольцово эвакуировали из-за дыма кафе

Москва29 апр Вести.Пассажиров аэропорта Кольцово в Екатеринбурге эвакуировали из-за задымления в кафе, сообщает E1.

Утром 29 апреля пресс-служба Росавиации объявила запрет на полеты гражданских судов из соображений безопасности. Мера действовала с 6.30 до 10.39 по московскому времени. Ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА.

В сообщении издания уточняется, что пожарная тревога прозвучала в одном из терминалов в 12 часов.

Произошло небольшое задымление на кухне одного из кафе… Сотрудники противопожарной службы аэропорта оперативно прибыли на место срабатывания сигнализации сказано в публикации

После проверки возгорания не обнаружено. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.