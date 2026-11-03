Американка Пайк заявила, что ее заставляют мыть душевую с тараканами

Пережившая казнь американка пожаловалась на душевую с тараканами Американка Пайк заявила, что ее заставляют мыть душевую с тараканами

Москва3 ноя Вести.Американка Криста Пайк, пережившая смертную казнь, пожаловалась на то, что администрация тюрьмы заставляет ее вручную мыть кишащую тараканами душевую кабину с риском получения новых травм.

У меня кишащая тараканами душевая, которую мне пришлось убирать самостоятельно, что подвергает меня высокому риску занесения инфекции и получения новых травм цитирует ее жалобу РИА Новости

Ранее Пайк жаловалась на постоянные боли во всем теле, "в сознании и в душе". Она также обвинила правоохранительные органы в некомпетентности при исполнении наказания.

Пайк была признана виновной в убийстве, совершенном в 1995 году, и приговорена к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 30 сентября 2026 года, но процедура прошла неудачно. Пайку доставили в больницу, где она пришла в сознание только неделю спустя.

В настоящее время она находится в исправительном центре Debra K. Johnson. Ее поместили бессрочно в одиночную палату без права прогулок, посещения религиозных служб и контактов с другими заключенными. Защита Пайк требует смягчить ей условия содержания в связи с состоянием здоровья.