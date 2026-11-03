Москва3 нояВести.Американка Криста Пайк, пережившая смертную казнь, пожаловалась на то, что администрация тюрьмы заставляет ее вручную мыть кишащую тараканами душевую кабину с риском получения новых травм.
У меня кишащая тараканами душевая, которую мне пришлось убирать самостоятельно, что подвергает меня высокому риску занесения инфекции и получения новых травмцитирует ее жалобу РИА Новости
Ранее Пайк жаловалась на постоянные боли во всем теле, "в сознании и в душе". Она также обвинила правоохранительные органы в некомпетентности при исполнении наказания.
Пайк была признана виновной в убийстве, совершенном в 1995 году, и приговорена к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 30 сентября 2026 года, но процедура прошла неудачно. Пайку доставили в больницу, где она пришла в сознание только неделю спустя.
В настоящее время она находится в исправительном центре Debra K. Johnson. Ее поместили бессрочно в одиночную палату без права прогулок, посещения религиозных служб и контактов с другими заключенными. Защита Пайк требует смягчить ей условия содержания в связи с состоянием здоровья.