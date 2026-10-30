Москва30 окт Вести.Пережившая две дозы смертельной инъекции американка Криста Пайк пожаловалась, что испытывает постоянные боли в течение месяца, и обвинила правоохранительные органы в некомпетентности при исполнении наказания в штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой заявление, опубликованное адвокатами Пайк.

У меня болит все тело. Болят руки, болят кисти, болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Боль в моем сознании и в моей душе говорится в заявлении Пайк

Пайк заявила, что "глубоко потрясена некомпетентностью, которая поставила так много людей в ужасное положение".

В 1995 году Пайк признали виновной в пытках и жестоком убийстве своей знакомой - 19-летней Коллин Слеммер. Пайк исполнилось 20 лет, когда суд приговорил ее к смертной казни.

Сейчас она опять находится в камере смертников, где провела 30 лет, и восстанавливается в тюремном медицинском отделении.

Губернатор ввел мораторий на казни в Теннесси до конца года и распорядился провести расследование неудачной казни.

Как пишет Washington Post, неясно, попытается ли следующий губернатор Теннесси казнить Пайк во второй раз. Лидер гонки, сенатор-республиканка Марша Блэкберн, заявила, что считает необходимым ускорить казни, чтобы уменьшить страдания семей жертв, и призвала к применению электрического стула.