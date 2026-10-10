Москва10 октВести.Через две недели после неудачной смертной казни американку Кристу Пайк вернули из больницы в обратно тюрьму. Об этом со ссылкой на адвокатов заключенной сообщает телеканал ABC News. По словам ее защитников, их подопечную ожидает долгое восстановление.
Две инъекции со смертельной дозой снотворного приговоренной к казни американке ввели в тюрьме Нэшвилла (штат Теннесси). Исполнители приговора при этом израсходовали семь игл. Но 50-летняя Криста Пайк после этого лишь потеряла сознание.
Адвокаты Пайк до казни предупреждали, что женщина страдает тромбоцитозомотмечает телеканал
По их мнению, введение препаратов в этом случае может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям заключенной.
Губернатор штата Теннеси Билл Ли после неудачной казни Пайк распорядился провести расследование. Он отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в 2026 году. Криста Пайк должна была стать первой за более чем двухсотлетний период женщиной, которую казнили в Теннесси. Женщина была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году.
Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личностинаписал после неудачной казни Папа Римский Лев XIV в соцсети X
Попытки властей США сделать смертную казнь более человечной приводят лишь к еще большей жестокости, считает епископ Русской православной церкви заграницей Иероним (Шо).
Даже в Византии православная церковь была против смертнойотметил он
Неудачная казнь Пайк не повлияла на планы расстрела Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе. Его казнь 3 декабря будет транслироваться в прямом эфире национальных телеканалов, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.