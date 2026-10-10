Москва10 окт Вести.Через две недели после неудачной смертной казни американку Кристу Пайк вернули из больницы в обратно тюрьму. Об этом со ссылкой на адвокатов заключенной сообщает телеканал ABC News. По словам ее защитников, их подопечную ожидает долгое восстановление.

Две инъекции со смертельной дозой снотворного приговоренной к казни американке ввели в тюрьме Нэшвилла (штат Теннесси). Исполнители приговора при этом израсходовали семь игл. Но 50-летняя Криста Пайк после этого лишь потеряла сознание.

Адвокаты Пайк до казни предупреждали, что женщина страдает тромбоцитозом отмечает телеканал

По их мнению, введение препаратов в этом случае может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям заключенной.

Губернатор штата Теннеси Билл Ли после неудачной казни Пайк распорядился провести расследование. Он отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в 2026 году. Криста Пайк должна была стать первой за более чем двухсотлетний период женщиной, которую казнили в Теннесси. Женщина была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году.

Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности написал после неудачной казни Папа Римский Лев XIV в соцсети X

Попытки властей США сделать смертную казнь более человечной приводят лишь к еще большей жестокости, считает епископ Русской православной церкви заграницей Иероним (Шо).

Даже в Византии православная церковь была против смертной отметил он

Неудачная казнь Пайк не повлияла на планы расстрела Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе. Его казнь 3 декабря будет транслироваться в прямом эфире национальных телеканалов, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.