Москва13 окт Вести.Медики с опозданием оказали помощь Кристе Пайк, которая пережила две смертельные инъекции при неудачной попытке казни в Теннесси. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на записи службы спасения.

В публикации отмечается, что это произошло из-за путаницы между службами экстренного реагирования и тюремными чиновниками Теннесси.

Прошли драгоценные минуты, пока официальные лица и служба реагирования пытались выяснить, был ли законным запрос о срочной помощи в камеру исполнения приговора констатировало агентство

Первый звонок в 911 поступил спустя примерно час после второй инъекции. Еще 30 минут длилось согласование доступа медиков к заключенной.

В конце сентября в штате Теннесси в тюрьме строгого режима Ривербенд осужденной за убийство Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, которые не подействовали​​​. Через две недели после неудачной смертной казни американку Кристу Пайк вернули из больницы в обратно тюрьму. Ее защитники утверждают, что Пайк ожидает долгое восстановление.