СМИ сообщили подробности о состоянии выжившей после неудачной казни Кристы Пайк TMZ: выжившая после казни Криста Пайк начала говорить предложениями

Москва22 окт Вести.Гражданка США Криста Пайк после неудачной казни с ведением двух смертельных инъекций начала говорить полными предложениями. Она остается под наблюдением врачей, сообщает портал TMZ со ссылкой на адвоката Пайк.

Адвокат Кристы заявил, что ее физическое состояние продолжает улучшаться, и теперь она может самостоятельно передвигаться. Адвокат также отметил, что речь Кристы улучшилась, и теперь она может говорить более четко и составлять полные предложения отмечает TMZ

При этом пока неизвестно, как неудачная казнь повлияла на когнитивные и психологические функции Пайк.

Власти Теннесси попытались 30 сентября казнить Пайк двумя смертельными инъекциями, но процедура провалилась, и женщину отправили в больницу. Пайк пришла в сознание 6 октября.

В 1995 году Пайк признали виновной в пытках и жестоком убийстве своей знакомой - 19-летней Коллин Слеммер. Пайк исполнилось 20 лет, когда суд приговорил ее к смертной казни. Осужденная стала первой женщиной, казненной в Теннесси за последние 200 лет.