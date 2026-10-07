СМИ: выжившая после неудавшейся казни в Теннесси пришла в сознание WSMV: Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни

Москва7 окт Вести.Приговоренная к казни в американском штате Теннесси Криста Гейл Пайк пришла в сознание после того, как выжила в результате введения двух смертельных инъекций, передает местный телеканал WSMV.

Как сообщают адвокаты женщины, это "беспрецедентный с медицинской точки зрения случай".

Пайк находится в сознании и может говорить отмечается в материале

Пайк, которая должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси, выжила после исполнения смертного приговора. Корреспонденты, присутствовавшие на казни, отмечали, что она постоянно жаловалась на боль и дергала ногами.

Адвокат осужденной Стивен Фэрелл заявил, что Пайк имеет право на смягчение судебного решения из-за перенесенных страданий. Он добавил, что до назначенной процедуры женщина провела в пенитенциарных учреждениях более 30 лет, при этом большую часть срока находилась в одиночной камере.