Адвокат: Пайк заслуживает смягчения приговора после неудавшейся попытки казни Адвокат выжившей после попытки казни Пайк потребовал смягчить ей наказание

Москва4 окт Вести.Выжившая после неудавшейся попытки смертной казни в штате Теннесси (США) Криста Пайк имеет право на смягчение судебного решения из-за перенесенных страданий.

Такое заявление сделал ее адвокат Стивен Фэрелл в эфире телеканала CNN News.

Губернатор должен как минимум заменить смертный приговор на пожизненное заключение подчеркнул Фэрелл

Юрист пояснил, что до назначенной процедуры его клиентка провела в пенитенциарных учреждениях более 30 лет, при этом большую часть срока находилась в одиночной камере.

По оценке Фэрелла, произошедшее обернулось для осужденной жестокими физическими и моральными истязаниями, что дает веские основания для пересмотра судебного вердикта.

Женщину осудили за жестокое убийство одногруппницы в 1995 году, когда ей было 18 лет. Судебные власти Теннесси приговорили ее к смертной казни. Позже заключенной предложили выбор между электрическим стулом и смертельной инъекцией.

Пайк должна была войти в историю как первая женщина, казненная в штате более чем за два века. Однако после двух безуспешных попыток медиков ввести летальную инъекцию заключенную в критическом состоянии экстренно госпитализировали. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ и находится без сознания. Анестезиолог отмечал, что Пайк могла получить необратимые повреждения мозга после неудачной попытки казни.