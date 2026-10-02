Юрист рассказала, что в США уже была неудавшаяся попытка казнить человека Юрист Рагулина: неудавшаяся попытка казни стала вторым подобным случаем в США

Москва2 окт Вести.Неудавшаяся попытка казнить Кристу Пайк в американском штате Теннесси – не первый подобный случай в истории права США, рассказала ТАСС доцент кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Рагулина.

По ее словам, похожая ситуация уже случалась в 1947 году: тогда осужденный Уилли Фрэнсис пережил неудачную попытку казни на электрическом стуле, однако Верховный суд США не признал последующую попытку исполнить приговор нарушением запрета на двойное наказание или на жестокое и необычное наказание. Суд счел, что первая попытка была вызвана технической неисправностью и не содержала признаков намеренного причинения страданий.

Эксперт подчеркнула, что автоматически применить этот прецедент к ситуации с Пайк нельзя. По имеющейся информации, ей ввели сразу две дозы препарата для смертельной инъекции, но смерть так и не наступила, а адвокаты осужденной уже указывают на нарушение восьмой поправки к Конституции США, запрещающей жестокие и необычные наказания.

Вопрос будет заключаться в том числе в том, создал ли примененный способ исполнения приговора недопустимый риск тяжелых страданий сказала Рагулина

Пайк осуждена за убийство своей однокурсницы Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. Свою вину женщина не отрицает, но ее защита и сторонники настаивают, что смертная казнь несоразмерна преступлению, которое совершил подросток с психическим заболеванием, переживший в детстве тяжелое сексуальное насилие.

Накануне американские СМИ сообщили, что смертный приговор не удалось привести в исполнение – Пайк выжила.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее в Теннесси "интересной ситуацией", отметив, что процедура казни "должна быть не такой сложной".