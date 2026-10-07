Пережившая казнь Пайк прикована наручниками к кровати в больнице, заявил адвокат Washington Post: пережившая казнь Пайк прикована к кровати ремнями и наручниками

Москва7 окт Вести.Пережившая неудачную попытку казни американка Криста Пайк прикована к кровати наручниками и ремнями, несмотря на ее текущее состояние, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на адвокатов Пайк.

Защита женщины подчеркнула, что эти ограничения продолжают применяться к ней, несмотря на "тяжелые повреждения, которые она получила в области рук" после попытки казни.

Адвокаты Пайк заявили, что в больнице она "по-прежнему прикована наручниками и ремнями к кровати" говорится в публикации

Криста Пайк, которая была приговорена в 1996 году к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер, выжила после исполнения смертного приговора 30 сентября.

Пайк должна была стать первой за два века женщиной, казненной в штате Теннеси, однако после двух безуспешных попыток медиков ввести ей летальную инъекцию заключенную в критическом состоянии экстренно госпитализировали.

Она находилась без сознания и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких вплоть до 7 октября, пока не пришла в сознание.

Адвокат Стивен Фэрелл заявил, что Пайк заслуживает смягчения приговора, поскольку произошедшее обернулось для осужденной жестокими физическими и моральными истязаниями. Кроме того, Пайк до попытки казни провела в заключении 30 лет, притом большую часть этого времени - в одиночной камере, обратил внимание адвокат.