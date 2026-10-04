Москва4 окт Вести.Пережившая смертную казнь в штате Теннесси (США) Криста Пайк, вероятнее всего, получила необратимые повреждения мозга, сообщил газете The New York Times​​​ анестезиолог Джоэл Зивот, который консультировал адвокатов заключенной перед казнью.

Согласно прогнозу врача, восстановление женщины займет продолжительное время.

Очень возможно, что она получила постоянную травму мозга заявил Зивот

По мнению медика, возникшие при приведении в исполнение казни трудности могли быть связаны как с узкими венами арестантки, так и с качеством вводимого препарата.

Как сообщала газета The New York Post, незадолго до сорванной казни Пайк призналась, что больше всего боялась проблем с установкой катетера из-за плохих вен и болезненного действия химических препаратов.

Женщину осудили за жестокое убийство одногруппницы в 1995 году, когда ей было 18 лет. Судебные власти Теннесси приговорили ее к смертной казни. Позже заключенной предложили выбор между электрическим стулом и смертельной инъекцией.

Пайк должна была войти в историю как первая женщина, казненная в штате более чем за два века. Однако после двух безуспешных попыток медиков ввести летальную инъекцию заключенную в критическом состоянии экстренно госпитализировали. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ и находится без сознания.