NYP: осужденная на казнь американка боялась боли от инъекции и проблем с венами Адвокаты сообщили о критическом состоянии американки после неудачной казни

Москва2 окт Вести.Осужденная к высшей мере наказания в американском штате Теннесси Криста Пайк незадолго до сорванной казни призналась, что больше всего опасалась проблем с установкой катетера из-за плохих вен и болезненного действия химических препаратов. Об этом пишет New York Post со ссылкой на тюремные аудиозаписи.

В среду Пайк должна была войти в историю как первая женщина, казненная в штате более чем за два века. Однако после двух безуспешных попыток медиков ввести инъекцию заключенную в критическом состоянии экстренно доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.